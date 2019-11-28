2019-11-28T06:57:59+03:00
Общество

Матч за звание чемпионки мира по шахматам состоится во Владивостоке

У самой юной участницы соревнований Александры Горячкиной есть все шансы завоевать шахматную корону
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Чемпионат мира по шахматам пройдет в январе во Владивостоке. Фото: Этери Кублашвили, Федерация шахмат РоссииЧемпионат мира по шахматам пройдет в январе во Владивостоке. Фото: Этери Кублашвили, Федерация шахмат России
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Матч за звание чемпионки мира по шахматам пройдет в январе следующего года во Владивостоке. На сегодняшний день главными претендентками на титул считаются китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Цзюй Вэньцзюнь является действующей чемпионкой мира. Этот титул она завоевала на первенстве мира в мае 2018 года, и в ноябре отстояла его в нокаут-чемпионате.

Александра Горячкина – одна из самых юных участниц турнира. Впервые она сразилась с Цзюй в Казани в июне 2019 года. Поединок тогда завершился ничьей, шахматистки поделили второе-третье места.

Первая часть матча будет сыграна в Шанхае с 4 по 12 января, а вторая пройдет во Владивостоке с 15 по 25 января. Местом проведения «российской» части турнира выбран кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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