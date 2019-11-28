Житель Владивостока причинил государству ущерб на 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-28T07:22:57+03:00

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Житель Владивостока причинил ущерб государству на 2,5 миллиона рублей. Преступник занимался нелегальной банковской деятельностью в течение 6 месяцев. Суд обязал его выплатить сумму убытков в полном объеме, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Правонарушения происходили с ноября 2015 года по май 2016 года. Осужденный скрывал деньги от финансового и налогового контроля. Согласно приговору Фрунзенского суда, гражданину вынесли приговор по 172 статье УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).

Требования прокурора, по данным ведомства, удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU