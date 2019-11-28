2019-11-28T08:01:04+03:00
Общество

Приморец испугался, что у него заберут «Приус» и выплатил 208 тысяч рублей

Мужчина долгое время уклонялся от финансовых обязательств по кредиту
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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У приморца был долг по кредитуУ приморца был долг по кредитуФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Мужчина из Владивостока долгое время уклонялся от финансовых обязательств по кредиту. Пока за ним была закреплена задолженность в размере 208 тысяч рублей, он перебрался на новое место жительства. Не выплачивал сумму, пока его автомобиль не арестовали, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

В профильном ведомстве в сторону гражданина М. возбудили исполнительное производство о взыскании долга должника. Но это не напугало 33-летнего неплательщика. Тогда судебным приставам пришлось действовать радикально: служащие, сделав запрос в ГИБДД, установили, что в собственности у неплательщика, есть авто Toyota Prius, 2008 года и наложили на него арест. Машину передали на ответственное хранение взыскателю.

После того как житель краевой столицы понял, что у него могут забрать машину, он в кратчайшие сроки погасил долг в полном объеме, включая исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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