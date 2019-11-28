Хотел хорошо пахнуть: житель пытался украсть средства личной гигиены из магазина во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-28T09:25:08+03:00

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Житель Владивостока попытался обокрасть «Самбери» в Черемушках. Взял средства личной гигиены на сумму 2,5 тысячи рублей и уж было их вынес, как его задержал сотрудник магазина. Теперь ему грозит уголовка, сообщает прокуратура Приморского края.

По версии следствия, нарушение произошло 19 октября этого года. Из-за того, что на фигуранта ранее уже было возбуждено административное производство за мелкое хищение, то в этот раз его осудят по уголовной статье. Подозреваемого обвиняют в ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ (покушение на мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

ИСТОЧНИК KP.RU