Кого-то дома по голове погладят: 15-летний подросток-рецидивист из Владивостока угнал автомобиль у пенсионера

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-28T10:23:18+03:00

Об инциденте сообщено родителям подростков, а также инспекторам по делам несовершеннолетних. Фото: УМВД по Приморскому краю

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15-летний подросток угнал у 77-летнего жителя Владивостока автомобиль «Субару Импреза». Полицейским, отреагировавшим на кражу и разыскавшим автомобиль, пришлось преследовать несовершеннолетнего гонщика. Последний отказывался останавливаться, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Машину похитили ночью от дома на улице 50 лет ВЛКСМ. За час инспекторы ДПС выяснили местоположение двигающегося авто и потребовали его остановку. На призывы водитель не отреагировал и прибавил газу. Инспекторы ДПС преследовали «субарик» от улицы Сафонова до Школьной, где и задержали нарушителей.

Вместе с несовершеннолетним водителем в салоне находился его 14-летний товарищ. По предварительным данным, пассажир ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Чего не скажешь о шофере, находящимся под подпиской о невыезде за ранее совершенный угон.

Давать объяснения и какие-либо комментарии о причинах своего поступка молодые люди отказались.

- Об инциденте сообщено родителям подростков, а также инспекторам по делам несовершеннолетних. Подозреваемые доставлены в отдел полиции №2 города Владивостока для дальнейших разбирательств, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU