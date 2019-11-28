Приморец забил приятеля кочергой

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-28T11:51:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморец забил 63-летнего знакомого металлической кочергой. Преступление произошло в мае этого года в доме по улице Партизанской в селе Чернышевка. Следствие собрало достаточное количество доказательств и направило их для рассмотрения по существу в суд, сообщает СК по Приморскому краю.

Дело возбудили по 111 статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной версии, 56-летний обвиняемый в ходе ссоры нанес потерпевшему удары кочергой сначала по голове, а потом и по всему телу. От полученных повреждений, мужчина скончался на месте.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU