2019-11-28T12:21:15+03:00
Происшествия

В первый день зимы Приморье завалит снегом

Несмотря на осадки, температура воздуха будет относительно теплой
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Синоптики рассказали о погоде в начале декабряСиноптики рассказали о погоде в начале декабряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ближайшие выходные дни приморцев ожидают температурные качели. По прогнозам синоптиков, суббота из-за проходящего циклона будет морозной -3…-8 градусов, а в воскресенье пойдет снег. При этом воздух днем 1 декабря будет на 2-4 градуса выше, чем у предыдущих суток.

Во Владивостоке субботним днем осадков не ожидается. Небольшой снег может выпасть только ближе к вечеру. Максимальная температура будет слабоотрицательной. В воскресенье ночью ожидаются твердые осадки, на дорогах гололедица из-за легкого мороза.

Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова поделилась прогнозом на первые 5 декабрьских дней.

- В ночные и утренние часы температура воздуха на побережье будет понижаться до −10…−15 градусов, а в континентальных районах - до −30…−35 градусов. Продолжительность такого низкого фона температуры в Приморье будет сравнительно недолгой, поскольку новых порций холода с севера во второй пятидневке декабря пока не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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