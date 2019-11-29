2019-11-29T00:40:44+03:00
Общество

Федеральные синоптики определили степень опасности погодных явлений в Приморье

Краю присвоили зеленый уровень
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье все погодные показатели в пределах нормыВ Приморье все погодные показатели в пределах нормыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российские синоптики определили степень опасности погодных явлений в Приморье. На прогностической карте ДФО край окрасили в зеленый цвет, означающий, что в ближайшие сутки - до 30 ноября - оповещать жителей об угрозах стихии не потребуется. Все показатели в пределах нормы, сообщает портал "Росгидромет".

Приморскую погоду сегодня, 29 числа, определяет гребень антициклона. На небе стоит небольшая облачность, осадков, по данным экспертов, не ожидается. Северо-западный и западный ветер по скорости не превысит отметку "умеренный". Температура воздуха -13... -2 градуса.

Во Владивостоке так же переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер направляется с северо-запада и запада, к концу дня усилится. Температура воздуха -5...-7 градусов, в утренние часы -10...-12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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