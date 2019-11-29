2019-11-29T02:02:01+03:00
Общество

В соцсетях онлайн: в Приморье пропала или не пропала девушка-подросток

Волонтеры и полиция разыскивают 17-летнюю Кристину, пока то ли она сама, то ли кто-то вместо нее, сидит "онлайн" в соцсетях
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Девушку ищут по ориентировке "Примпоиска"Девушку ищут по ориентировке "Примпоиска"
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17-летняя Кристина вышла из здания общежития колледжа в Дальнереченске 11 ноября этого года, и до сих пор о ее местоположении ничего неизвестно. Подросток безвестно пропал. Волонтеры просят внимательно присмотреться к фотографии, быть может, кто-нибудь видел Кристину или похожую на нее девушку, сообщает отряд добровольцев "Примпоиск".

"Рост потеряшки примерно 170 сантиметров, по внешнему виду выглядит на год или два старше своего возраста. Телосложение крупное, волосы светло-русые, глаза карие. Была одета в черную куртку, такого же цвета угги и синие джинсы", - такие сведения можно почерпнуть из разыскной ориентировки подростка.

Кристину разыскивают волонтеры и полиция, в то время как пользователи в соцсетях утверждают, что она жива.

"Она сама или кто-то вместо нее сидит онлайн ВК", "Я видела, что она писала в группе где-то, где ее искали, что жива", - гласят комментарии в инстаграме.

И, действительно, во Вконтакте на странице Кристины указано следующее: "заходила вчера, 28 ноября, в 1:12" (корреспондент "КП" в поисках ответа уже написал в личные сообщения юзера).

Напомним, что пока кто-то из волонтеров или правоохранителей не увидит Кристину живой, ее так и будут разыскивать. Так что если кто-то может дать сведения о ее местоположении, то он может обратиться по номерам:

8 (42356) 25 – 7 - 05 - МОМВД России « Дальнереченский» или 02, 102 – полиция; 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07– волонтеры; Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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