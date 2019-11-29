«Вероника, беги»: в приморской школе восьмиклассник избил ученицу палкой

СЕГОДНЯ 02:00 2019-11-29T03:28:54+03:00

На кадрах видно, мальчик берет палку, медленно подходит к однокласснице, истерически кричит и начинает ее бить. Фото: nakhodka.news Фото: Скриншот с видео

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В школе номер три приморского города Находка восьмиклассник с истерическим криком схватил палку и ударил ею девочку. Инцидент попал на видео, которое разлетелось по социальным сетям. Кадры говорят о том, что возможный провокатор в этой ситуации сама девочка.

- Сегодня в школе номер 3, в восьмом «б» классе мальчик жестоко избил девочку палкой за то, что она заступилась за другую девочку , - гласит подпись под видео.

На кадрах видно, мальчик берет палку, медленно подходит к однокласснице, истерически кричит и начинает ее бить. Удары парень сопровождал словами: «Вот вам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/746742" frameborder="0"></iframe> В приморской школе восьмиклассник избил ученицу палкой.Видео: nakhodka.newsСоциальные сети

Но девочка оказалась не из робкого десятка. Восьмиклассница перешла в контрнаступление, загоняя мальчика в угол. Удары при этом девочка принимала на руку, защищая лицо и голову. Восьмиклассница повалила дебошира под учительский стол, где отвесила пару тумаков. При этом все парни восьмого «б» замерли на своих местах.

Но действительно ли жертвой в этом инциденте стала девочка? Большой вопрос, которым задаются пользователи соцсетей. Кто-то считает, что парень перегнул палку, а кто-то видит в этом вину самой девочки.

- Парня довели 100%!!! Были у нас такие в школе, - пишет snezhanafit.

«Комсомолка» продолжит выяснять обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU