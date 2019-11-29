2019-11-29T02:04:05+03:00
Общество

Не доверяйте молодежи: приморочка хотела завещать дочери подруги квартиру, но ее обманули

"Ребенок" воспользовался юридической неграмотностью женщины и переоформил права собственности
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Бабушка лишилась квартирыБабушка лишилась квартирыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокурор восстановил права 80-летней жительницы Владивостока. Пенсионерку обманула знакомая, которой женщина хотела завещать квартиру после смерти. Воспользовалась юридической неграмотностью и переоформила права собственности, сообщает прокуратура Приморского края.

Дочь подруги престарелой женщины предложила последней заключить договор. Мол, я буду вам коммуналку оплачивать, лекарства покупать и прочее, а вы мне квартиру завещаете после смерти. Бабушка, поразмыслив, согласилась. Вот только вместо определенного гражданским законодательством под данные правоотношения договора пожизненного содержания с иждивением (ренты) они заключили договор дарения. Новая счастливая обладательница квартиры после переоформления права собственности на жилое помещение, отказалась помогать пожилой женщине. Зато не отказалась городская прокуратура.

- Учитывая данные обстоятельства, прокуратура города Владивостока обратилась в суд в ее интересах с исковым заявлением о признании недействительным договора дарения и возврата квартиры в собственность пожилой женщины. Решением Ленинского районного суда заявленные требования удовлетворены в полном объеме, сообщили в ведомстве.

Решение пока что не вступило в законные требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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