Что за праздник? Во Владивостоке 4-балльные пробки

СЕГОДНЯ 02:21 2019-11-29T02:23:13+03:00

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Сервис "Яндекс" оценил утреннюю дорожную ситуацию во Владивостоке на четыре балла, вместо привычных восьми или даже девяти. Для некоторых жителей утро 29 ноября стало воистину добрым.

Жирным красным цветом на карте обведены часть Некрасовского проспекта, проспекты 100-летия (кто бы сомневался - в обе стороны) и Красного знамени. Среди улиц "невезунчиков" оказались: Светланская, Котельникова, Деревенская, Луговая. На кольце последней, кстати, особенно возмутился затором один из владивостокцев.

- Вам в левом ряду медом намазано? Дайте развернуться! - написал в интернете некий аноним, стоящий в пробке.

Максимальная отметка, до которой сегодня дотягивали данные на карте - 5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU