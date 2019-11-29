Пьяный дед-юморист звонил в полицию Находки из реабилитационного центра, матерился и рассказывал о преступлениях

СЕГОДНЯ 04:44 2019-11-29T04:44:02+03:00

Идея поиграть с полицейскими пришла шутнику в голову в первом часу ночи Фото: УМВД России по Приморскому краю

Любитель пошутить позвонил в дежурную часть шесть раз и был задержан

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Пациент реабилитационного центра в Находке пытался побороть алкоголизм, но зеленый змий оказался сильнее. В итоге мужчина с пропиской в Ярославской области изрядно принял на грудь и со скуки решил повеселиться. 53-летний шутник не придумал ничего лучше, как позвонить в полицию и начать свою игру.

Телефонный хулиган проснулся в пожилом любителе выпить в ночь на 26 ноября. Пациент ребцентра на Садовой улице пил и пил алкогольные напитки, пока не дошел до невменяемого состояния. Идея поиграть с полицейскими пришла шутнику в голову в первом часу ночи.

К звонку мужчина подготовился: придумал легенду. Якобы он заблудился, замерзает на улице и требует помощи. Однако свою фамилию и местоположение пьяный юморист сообщить отказался. Так шутник позвонил в дежурную часть шесть раз. Каждый звонок – новая история: то траву поджог, то еще какое преступление придумает. Причем по ложным вызовам несколько раз выезжали полицейские.

- На мужчину завели административное дело по статье «Ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб» и «Мелкое хулиганство». Суд назначил шутнику десять суток административного ареста, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Полиция напоминает, что телефонные хулиганы забивают эфир, из-за чего в дежурную часть не могут дозвониться люди, которым действительно нужна помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU