2019-11-29T06:52:54+03:00
Происшествия

В Приморье подросток поссорился с пожилым собутыльником и заколол его вилами

Парень добил пенсионера ножницами
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Парню грозит до 15 лет колонииПарню грозит до 15 лет колонииФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В курортном поселке Горные Ключи застолье завершилось трагедией. Подросток в пылу ссоры с пенсионером схватился за вилы и вонзил их в пожилого оппонента. Как часто бывает в таких ситуациях, ссора произошла под воздействием алкоголя.

Пировали, а потом поссорились 16-летний подросток и пенсионер, которому было 67 лет. Во время застолья пожилой мужчина стал бить юнца по лицу. В ответ на удары парень схватил вилы и не менее четырех раз вонзил их в пенсионера. Затем парень взял ножницы и продолжил бить пожилого мужчину. От полученных травм пенсионер умер на месте.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Парню грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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