2019-11-29T08:36:59+03:00
Общество

В зиму с теплом и снегом: синоптики назвали время следующего снегопада во Владивостоке

На выходных в дальневосточной столице выпадет 1-3 миллиметра осадков
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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«Хмуриться» небо начнет уже утром, 30 ноября«Хмуриться» небо начнет уже утром, 30 ноябряФото: Артем КИЛЬКИН
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Погода на выходных снова решила испортиться – в Приморье пойдет снег. Осдки принесет атмосферный фронт из Китая. Правда, в этом есть и плюс – температуры воздуха повысятся и в регионе потеплеет. Но не на долго.

«Хмуриться» небо начнет уже утром, 30 ноября. Небольшие осадки начнутся ближе к вечеру – в районе 16:00 и 19:00 часов. Основной снег пойдет ближе к полуночи и прекратится в первой половине ночи.

- На юге края небольшой и кое-где умеренный снег пройдет в первой половине ночи и к утру, в основном, прекратится. В северной части небольшой снег пойдет утром в воскресенье, а во второй половине дня будет прекращаться, - сообщили Борис Кубай, глава «Примгидромета».

Во Владивостоке в воскресенье, 1 декабря, воздух прогреется до 0…+2 градусов. Но юге региона ожидается -2…-6, на севере до -10 градусов. Затем температуры будут падать. Ночью и утром на побережье столбик термометра может опуститься до -10…15 градусов, в крае до -25…-30 градусов, а местами и ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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