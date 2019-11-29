2019-11-29T08:53:54+03:00
Общество

Отгрузка АО «Восточный Порт» полумиллиардной тонны угля стала одним из ключевых событий «Транспортной недели» в Москве

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Крупнейшая в России стивидорная компания по высокотехнологичной перевалке угля - АО «Восточный Порт» - приняла участие в работе XIII МеждународногоФорумаи Выставки «Транспорт России – 2019» с 19 по 21 ноября 2019 года.В мероприятии участвовали более 100 экспонентов из 42 стран.За три дня стенды осмотрели 12 тысяч посетителей, на площадке «Транспортной недели» было заключено 48соглашений – почти в два раза больше, чем в прошлом году.Форум и Выставка стали кульминационным событием празднования 210-летия основания единого транспортного ведомства и транспортного образования России.

Двухъярусный стенд АО «Восточный Порт», ежегодно принимающего участие в работе «Транспортной недели», стал центром притяжения посетителей международной отраслевой экспозиции.В первую очередь, благодаря оригинальному дизайну в виде океанскоголайнера и трёхмерным голографическим панелям, демонстрирующим процесс экологически безопасной разгрузки вагонов взакрытых вагоноопрокидывателях, а также перегрузку угля реклаймероми стакером сиспользованием системы пылеподавления.Организаторы мероприятия отметили АО «Восточный Порт» дипломом «За самый инновационный стенд».

19 ноября на широкоформатном экране стенда «Восточного Порта» в режиме телемоста транслировалось одно из значимых для компании событий в текущем году – отгрузка с терминала Третьей очереди специализированного угольного комплекса полумиллиардной тонны угля.Такого высокого показателя стивидорам удалось достичь за 45 лет работы «Восточного Порта».Торжественный старт погрузке юбилейной тонны дали специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

На второй день выставки на стенд «Восточного Порта» состоялся визитгенерального секретаря Международной морской организации (IMO) Китака Лима и директора Департамента государственной политики в области речного и морского транспорта Министерства транспорта РФ Юрия Костина. О последних достижениях АО «Восточный Порт» гостям рассказал управляющий директор стивидорной компании Вадим Байбак.Отдельное внимание руководитель предприятия уделил проекту Третьей очереди специализированного угольного комплекса, реализация которого была успешно завершена в начале осени текущего года. Повышенный интерес Китака Лима вызвала полная автоматизация всех операций на терминале, а также организация экологической безопасности при перевалке груза. Руководитель IMO отметил большой потенциал АО «Восточный Порт» в направлении экспорта российской угольной продукции в страны АТР.

Важным событием завершающего дня «Транспортной недели» в Москве стало подведение итогов ежегодной отраслевой премии «Формула движения» - в номинации «Лучший инфраструктурный проект» победило АО «Восточный Порт». По оценке жюри, в состав которого вошли представители Министерства транспорта РФ и независимые эксперты, «Восточный Порт» успешно реализовал первый и крупнейший на Дальнем Востоке России инвестпроект по созданию морских перевалочных мощностей для экспорта российского угля без использования государственного финансирования.

Как отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская, запуск проекта Третьей очереди стал полноценным решением задачи, поставленной в 2012 году Президентом РФ Владимиром Путиным, по развитию высокотехнологичной портовой инфраструктуры на Востоке России.АО «Восточный Порт» готово обеспечить самое высокое качество перевалки экспортного российского угля и полное соответствие всех технологических операций терминала мировым требованиям по экологии. Благодаря запуску в эксплуатацию Третьей очереди специализированного угольного комплекса, пропускная способность «Восточного Порта» вырастет вдвое - до 55 млн тонн в год.

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