Длинные маршруты до Емара и Воеводы оставят без изменений после автобусной реформы во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-29T12:10:02+03:00

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Во Владивостоке продолжается обсуждение проекта новой маршрутной сети. Три маршрута - №№ 28, 29 и 50 – останутся без изменений после автобусной реформы. Также предложено внести изменения в автобус № 44д «Угольная - 2-я Речка», 45 «Ж/д вокзал - станция Угольная».

- Предлагаем увеличить количество автобусов на маршруте и класс автобуса с малого до среднего, пустить его через завод «Кока-кола» и продлить до ВГУЭС. Это станет очень удобным вариантом для студентов поселка Трудового. Причем не только ВГУЭС, но и ДВФУ, куда можно будет с пересадкой добраться уже оттуда, - сказал Александр Иванов, начальник управления транспорта администрации Владивостока.

Он отметил, что одна пересадка обойдется пассажирам в 28 рублей, а с пересадкой на ВГУЭС – 56 рублей, вместо 75-ти, как платят сейчас жители поселка.

На маршруте № 45 планируется увеличить количество автобусов. Маршрут № 48, как оказалось, выходит на линию позже назначенного времени, а завершает – раньше. При этом водитель уходит на продолжительный обед – с 12:00 до 17:00 часов. Вопрос пообещали решить.

Предложения по корректировке проекта новой маршрутной сети можно присылать на электронный почтовый адрес bus@vlc.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU