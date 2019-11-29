«Вечер пятницы удался»: вечерний Владивосток сковали пробки

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-29T11:06:29+03:00

Основные пробки в Ленинском, Первореченском, Фрунзенском и Первомайском районах. Фото: «Яндекс.Карты»

Дорожная ситуация оценивается в семь баллов

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Во Владивостоке конец рабочего дня тяжелой трудовой недели, а это значит, что жители и гости города стоят в пробке. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает дорожную ситуацию в семь баллов, вполне вероятно, что карта продолжит «краснеть» - поскорее добраться до места назначения хочется всем.

Основные пробки в Ленинском, Первореченском, Фрунзенском и Первомайском районах. Традиционно стоят улицы Светланская, Алеутская, Тигровая, Посьетская, Некрасовская, Котельникова, Луговая, Калинина, Бородинской, Русской. Частичные заторы на Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Корабельной Набережной, Гоголя, Окатовая, Борисенко, Снеговой.

Стоят проспекты Океанский, Красного Знамени, 100-летия Владивостока, Острякова. Пробки на Рудневском и Золотом мостах, а также Некрасовском путепроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU