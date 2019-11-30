Если антициклон – значит снег: о погоде во Владивостоке на 30 ноября 2019 года

СЕГОДНЯ 03:44 2019-11-30T03:45:12+03:00

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По данным портала Примпогода, в регионе орудует антициклон. Из-за него в крае переменная облачность, а местами – снег. Дневные температуры воздуха в пределах -8..0 градусов. Ветер западный, юго-западный, умеренный.

Переменная облачность ожидается во Владивостоке. Вечером с 40-процентной вероятностью пойдет снег. Днем -3-5 градусов, утром -9-11 градусов. Ветер северный слабый до умеренного, со второй половины дня южный до сильного.

Облачно сегодня и в Уссурийске. По данным специалистов, преимущественно без осадков. Температуры воздуха днем в пределах -1-3 градусов, утром -16-18 градусов. Ветер северный слабый, со второй половины дня южный умеренный.

В Находке в эту субботу без осадков. дневные температуры воздуха -1 +1 градус. Утром -8-10 градусов. Ветер северный, со второй половины дня южный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU