Игра началась: в Приморье спасли мужчину, который едва не погиб, провалившись под лед

СЕГОДНЯ 04:57 2019-11-30T05:04:04+03:00

В очередной раз спасатели просят жителей Приморья не выходить на лед. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

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Начался сезон, когда рыбаки, невзирая на предупреждение МЧС, выходят на лед. Первый, как говорится, пошел. 29 ноября вечером оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях поступило тревожное сообщение о том, что в поселке Новолитовка мужчина провалился по лет реки Литовка. На место прибыли спасатели в составе четырех человек и одной единицы техники. К счастью, рыбака достали из воды. Пострадавший оказался жителем Находки 1956 года рождения.

- Сотрудники МЧС России оказали мужчине первую помощь, согрели его и передали врачам скорой медицинской помощи, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО.

В очередной раз спасатели просят жителей Приморья не выходить на лед. Лед еще не окреп для сезона рыбалки, поэтому несет смертельную опасность для человека. Не рискуйте здоровьем и здоровьем ваших близких. И каждый раз перед выходом на лед помните, дома вам ждут родные.

ИСТОЧНИК KP.RU