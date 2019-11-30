Игра началась: в Приморье спасли мужчину, который едва не погиб, провалившись под лед
Начался сезон, когда рыбаки, невзирая на предупреждение МЧС, выходят на лед. Первый, как говорится, пошел. 29 ноября вечером оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях поступило тревожное сообщение о том, что в поселке Новолитовка мужчина провалился по лет реки Литовка. На место прибыли спасатели в составе четырех человек и одной единицы техники. К счастью, рыбака достали из воды. Пострадавший оказался жителем Находки 1956 года рождения.
- Сотрудники МЧС России оказали мужчине первую помощь, согрели его и передали врачам скорой медицинской помощи, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО.
В очередной раз спасатели просят жителей Приморья не выходить на лед. Лед еще не окреп для сезона рыбалки, поэтому несет смертельную опасность для человека. Не рискуйте здоровьем и здоровьем ваших близких. И каждый раз перед выходом на лед помните, дома вам ждут родные.
ИСТОЧНИК KP.RU