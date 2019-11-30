2019-11-30T06:30:14+03:00
Общество

Житель Приморья попрощался с машиной, оставив ее в автомастерской

Мужчина оценил ущерб в 190 тысяч рублей
Кристина ГРИН
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Теперь угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.Теперь угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.Фото: Константин ИВШИН
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24-летний житель Уссурийска обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже. Мужчина рассказал о том, что сдал свою иномарку «Хонда фит» на ремонт в автомастерскую на Воровского, но потом она загадочным образом пропала. Ущерб он оценил в 190 тысяч рублей.

Оперативники первым делом искали по ориентировке саму машину. Нашли иномарку в кювете. В угоне заподозрили 19-летнего сотрудника автомастерской, который не в первый раз попадает в поле зрения полиции.

- В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что после распития спиртных напитков решил похитить автомобиль для личных целей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Не справившись с управлением, он съехал в кювет, после чего бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.

По факту произошедшего по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Машину вернули владельцы, а угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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