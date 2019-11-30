2019-11-30T08:43:21+03:00
Общество

«Найдись, пожалуйста»: рыжий мальчик в ветровке снова сбежал из реабилитационного центра Владивостока

О его местонахождении ничего неизвестно уже неделю
Кристина ГРИН
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Фото: Примпоиск.Фото: Примпоиск.
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23 ноября днем Данил 2007 года рождения ушел из СРЦН «Парус надежды», но так и не вернулся. Из реабилитационного центра мальчик сбегает уже не в первый раз. Волонтеры и сотрудники учреждения обеспокоены.

О местонахождении Данилы ничего неизвестно уже неделю. Активисты обращаются за помощью к неравнодушным жителям дальневосточной столицы.

Присмотритесь внимательнее к фотографии, возможно, вы видели Данила или знаете, где он может находиться.

Приметы: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волос рыжий.

Был одет: синяя ветровка, синие джинсы, черные кроссовки, черная вязаная шапка.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Данила,

просим позвонить по телефонам:

8 (4232) 38-80-03, 49-06-81 – ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 663 45 54 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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