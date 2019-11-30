«Найдись, пожалуйста»: рыжий мальчик в ветровке снова сбежал из реабилитационного центра Владивостока
23 ноября днем Данил 2007 года рождения ушел из СРЦН «Парус надежды», но так и не вернулся. Из реабилитационного центра мальчик сбегает уже не в первый раз. Волонтеры и сотрудники учреждения обеспокоены.
О местонахождении Данилы ничего неизвестно уже неделю. Активисты обращаются за помощью к неравнодушным жителям дальневосточной столицы.
Присмотритесь внимательнее к фотографии, возможно, вы видели Данила или знаете, где он может находиться.
Приметы: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волос рыжий.
Был одет: синяя ветровка, синие джинсы, черные кроссовки, черная вязаная шапка.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Данила,
просим позвонить по телефонам:
8 (4232) 38-80-03, 49-06-81 – ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция
8 914 663 45 54 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU