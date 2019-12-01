Привет, зима: декабрь принес во Владивосток тепло и ветер

СЕГОДНЯ 03:18 2019-12-01T03:18:05+03:00

Сегодня, 01 декабря, в Приморье погоду определяет циклон Фото: Александра ШОПЕНКО

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Сегодня, 01 декабря, в Приморье погоду определяет циклон. В крае облачно, местами небольшой снег. Ветер западный умеренный до сильного. Средняя температура воздуха будет в пределах -7…+5 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, осадков не ожидается, утром местами туман. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Воздух прогреется до -1…+1 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха составит -1…-3 градуса. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух прогреется до 0…+2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU