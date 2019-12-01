Пенсионер подшофе заколол пожилого родственника во Владивостоке за неожиданный удар по голове
Алкоголь творит с людьми невообразимые в плохом смысле этого слова вещи. В состоянии измененного сознания человек опускается до животного уровня, теряя рассудок из-за малейшего раздражения. Во Владивостоке застолье двух родственников завершилось трагедией из-за пустяка - один ударил другого по голове. Но алкоголь затуманил рассудок.
Двое мужчин пировали в квартире дома по улице Мечникова 1 июля 2019 года. 77-летний мужчина грубо высказался адрес родственника и неожиданно ударил его кулаком по голове. Оскорбленный собутыльник решил отомстить и не придумал ничего лучше, как взять кухонный нож и заколоть им обидчика.
Удары 69-летний оскобленный родственник наносил по телу - на жертве найдено не менее семи ран. Бил ножом мужчина в грудь и живот потерпевшего. От полученных ран 77-летний мужчина умер.
- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.
Пенсионеру грозит до 15 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU