Плевать на запреты: найден пропавший ночью возле Владивостока катер с людьми

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-01T07:31:33+03:00

В 55 километрах к югу от дальневосточной столицы пластиковый моторный катер потерял ход Фото: Александр Подгорчук

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В Приморье запрещена навигация маломерных судов, однако некоторым любителям моря это не мешает выходить на катерах. 30 ноября два человека вышли на пластиковом катере в Уссурийске залив. Уже вечером мужчин за самоуверенность наказали природа.

В 55 километрах к югу от дальневосточной столицы пластиковый моторный катер потерял ход. В 21:36 экипажу удалось завести двигатель, судно взяло курс на якорную стоянку в районе улице Бархатная. К месту катер двигался малым ходом, вскоре связь с мужчинами пропала.

К спасателям встревоженные родные пропавших мужчин обратились уже в ночь на 1 декабря. В поисках участвовали суда ТОФ, ФСБ, морспасслужбы, вертолет МЧС. Сообщения о пропавшем катере передавались проходящим мимо кораблям.

- Пропавшее судно было обнаружено буксиром МБ-92. В настоящее время ведется буксировка катера с двумя мужчинами на борту. Медицинская помощь спасенным не понадобилась, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели напоминают, что подобные вылазки могут закончиться трагедией. Навигация в Приморье завершена, а выход маломерным судам на водные акватории запрещен и опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU