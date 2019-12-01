Плевать на запреты: найден пропавший ночью возле Владивостока катер с людьми
В Приморье запрещена навигация маломерных судов, однако некоторым любителям моря это не мешает выходить на катерах. 30 ноября два человека вышли на пластиковом катере в Уссурийске залив. Уже вечером мужчин за самоуверенность наказали природа.
В 55 километрах к югу от дальневосточной столицы пластиковый моторный катер потерял ход. В 21:36 экипажу удалось завести двигатель, судно взяло курс на якорную стоянку в районе улице Бархатная. К месту катер двигался малым ходом, вскоре связь с мужчинами пропала.
К спасателям встревоженные родные пропавших мужчин обратились уже в ночь на 1 декабря. В поисках участвовали суда ТОФ, ФСБ, морспасслужбы, вертолет МЧС. Сообщения о пропавшем катере передавались проходящим мимо кораблям.
- Пропавшее судно было обнаружено буксиром МБ-92. В настоящее время ведется буксировка катера с двумя мужчинами на борту. Медицинская помощь спасенным не понадобилась, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.
Спасатели напоминают, что подобные вылазки могут закончиться трагедией. Навигация в Приморье завершена, а выход маломерным судам на водные акватории запрещен и опасен.
ИСТОЧНИК KP.RU