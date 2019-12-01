2019-12-01T07:59:12+03:00
Общество

Во Владивостоке закрывается магазин известного бренда

Товары в бутике можно приобрести с огромными скидками
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В закрывающемся бутике скидки на товар доходят до 70-ти процентов. Фото: Юлия ЗеевальдВ закрывающемся бутике скидки на товар доходят до 70-ти процентов. Фото: Юлия Зеевальд
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«Малый ГУМ» во Владивостоке постепенно пустеет - бутики в торговом центре закрываются. Очередной бренд покидает ТРЦ, на этот раз уходит Oodji.

Российский бренд Oodji - это марка молодежной одежды. Во Владивостоке всего два бутика этого бренда, один из них находится в ТРЦ «Малый ГУМ». Именно здесь закрывается магазин, по какой причине - неизвестно.

Зато для покупателей ликвидация магазина - это шанс купить одежду с огромной скидкой. В закрывающемся бутике скидки на товар доходят до 70-ти процентов.

В ТРЦ закрылись несколько бутиков на разных этажах. Фото: Юлия Зеевальд

В ТРЦ закрылись несколько бутиков на разных этажах. Фото: Юлия Зеевальд

Стоит отметить, что в ТРЦ закрылись еще несколько бутиков и даже торговая точка на фудкорте, в которой продавали мороженое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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