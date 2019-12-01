Во Владивостоке закрывается магазин известного бренда
«Малый ГУМ» во Владивостоке постепенно пустеет - бутики в торговом центре закрываются. Очередной бренд покидает ТРЦ, на этот раз уходит Oodji.
Российский бренд Oodji - это марка молодежной одежды. Во Владивостоке всего два бутика этого бренда, один из них находится в ТРЦ «Малый ГУМ». Именно здесь закрывается магазин, по какой причине - неизвестно.
Зато для покупателей ликвидация магазина - это шанс купить одежду с огромной скидкой. В закрывающемся бутике скидки на товар доходят до 70-ти процентов.
В ТРЦ закрылись несколько бутиков на разных этажах. Фото: Юлия Зеевальд
Стоит отметить, что в ТРЦ закрылись еще несколько бутиков и даже торговая точка на фудкорте, в которой продавали мороженое.
ИСТОЧНИК KP.RU