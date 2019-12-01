Вот и минус 30: резкое похолодание ожидается в Приморье

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-01T09:18:42+03:00

На календаре декабрь, а это значит, что зима вступает в свои права Фото: Влад КОМЯКОВ

Изменить размер текста: A A

На календаре декабрь, а это значит, что зима постепенно становится полноправной владычицей Приморья. О себе все чаще дает знать мороз, которой в полной мере начнет раскрываться на предстоящей неделе.

Согласно прогону «Примгидромета», рабочая неделя начнется с -8…-10 градусов с ветром. Уже в ночь на вторник температуры воздуха упадут до -17…-22 градусов, в горных районах местами до -32 градусов, на побережье воздух прогреется до -13…-16 градусов. Не исключено, что 3 декабря в регионе пройдет небольшой снег, сопровождающийся ветром со скоростью 9-14 метров в секунду.

Портал «Расписание погоды» сообщает о том, что похолодает и во Владивостоке, причем длиться падение температур будет всю рабочую неделю, потеплеет к выходным. Самым холодным днем погодный агрегатор называет четверг, 4 декабря. Температура воздуха утром упадет до -26 градусов. Усилит мороз ветер, который будет дуть со скоростью 12-14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU