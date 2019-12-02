Житель Приморья убил свою маму за то, что та мешала ему спать
Жестокое убийство произошло еще в июле этого года в многоквартирном доме в селе Спасское. 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения избил собственную мать кулаками, а деревянным черенком от лопаты бил по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась. Жуткий абсурд заключается и в мотиве совершенного преступления. Позже мужчина признался, что убил мать за то, что та мешала ему уснуть.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU