2019-12-02T00:53:04+03:00
Происшествия

Житель Приморья убил свою маму за то, что та мешала ему спать

Мужчина бил родственницу кулаками и черенком от лопаты
Кристина ГРИН
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Жестокое убийство случилось летом в селе Спасское.Жестокое убийство случилось летом в селе Спасское.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Жестокое убийство произошло еще в июле этого года в многоквартирном доме в селе Спасское. 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения избил собственную мать кулаками, а деревянным черенком от лопаты бил по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась. Жуткий абсурд заключается и в мотиве совершенного преступления. Позже мужчина признался, что убил мать за то, что та мешала ему уснуть.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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