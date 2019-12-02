Знать, чтобы жить: в Приморье рассказали о пораженности населения ВИЧ-инфекцией

СЕГОДНЯ 01:21 2019-12-02T01:26:17+03:00

В регионе выявленных случаев ВИЧ меньше, чем в прошлом году. Фото: Администрация Приморского края

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1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с чем, в Приморье прошел молодежный форум «Остановим СПИД вместе». В мероприятии приняли участие порядка 100 студентов, представители общественных и спортивных организаций. На форуме обсудили важный вопрос формирования здорового образа жизни и профилактики борьбы с ВИЧ-инфекцией. В этой теме важна именно достоверная информация, а также доступное разъяснение.

По данным пресс-службы АПК, Валентин Шуматов, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, обратил внимание на то, что сейчас люди с ВИЧ-статусом живут абсолютно полноценной и активной жизнью, хотя еще 20 лет назад специалисты не знали, как лечить таких пациентов.

Разумеется, на форуме каждый желающий мог пройти анонимное тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. Кстати, эту процедуру можно пройти бесплатно в нескольких кабинетах: во Владивостоке, Артеме, Фокино и Дальнегорске. Бесплатно. Безболезненно. Анонимно.

По словам Лидии Скляр, руководителя Центра – СПИД Приморья, в регионе по итогам 10 месяцев этого года выявленных случаев ВИЧ меньше, чем в прошлом году. Пораженность инфекцией составляет 0,5-0,7% населения.

ИСТОЧНИК KP.RU