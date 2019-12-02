2019-12-02T01:26:17+03:00
Общество

Знать, чтобы жить: в Приморье рассказали о пораженности населения ВИЧ-инфекцией

Регион присоединился к Всероссийской акции «СтопВичСпид»
Кристина ГРИН
Поделиться:
В регионе выявленных случаев ВИЧ меньше, чем в прошлом году.В регионе выявленных случаев ВИЧ меньше, чем в прошлом году.Фото: Администрация Приморского края
Изменить размер текста:

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с чем, в Приморье прошел молодежный форум «Остановим СПИД вместе». В мероприятии приняли участие порядка 100 студентов, представители общественных и спортивных организаций. На форуме обсудили важный вопрос формирования здорового образа жизни и профилактики борьбы с ВИЧ-инфекцией. В этой теме важна именно достоверная информация, а также доступное разъяснение.

По данным пресс-службы АПК, Валентин Шуматов, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, обратил внимание на то, что сейчас люди с ВИЧ-статусом живут абсолютно полноценной и активной жизнью, хотя еще 20 лет назад специалисты не знали, как лечить таких пациентов.

Разумеется, на форуме каждый желающий мог пройти анонимное тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. Кстати, эту процедуру можно пройти бесплатно в нескольких кабинетах: во Владивостоке, Артеме, Фокино и Дальнегорске. Бесплатно. Безболезненно. Анонимно.

По словам Лидии Скляр, руководителя Центра – СПИД Приморья, в регионе по итогам 10 месяцев этого года выявленных случаев ВИЧ меньше, чем в прошлом году. Пораженность инфекцией составляет 0,5-0,7% населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчину, укравший владивостокского Хатико, попал на видео
Почта России открывает зимнюю декаду подписки по выгодной цене
Альфа-Банк выпустил обновленную версию мобильного приложения
Без света и воды: жители Владивостока встречают первый рабочий день зимы
Что-то остается неизменным: о пробках во Владивостоке к этому часу
Жительниц Владивостока лишили шанса на омоложение
Житель Приморья убил свою маму за то, что та мешала ему спать
Сильный ветер и никакого снега – о погоде на 2 декабря 2019 года во Владивостоке
Вот и минус 30: резкое похолодание ожидается в Приморье
Во Владивостоке закрывается магазин известного бренда
Плевать на запреты: найден пропавший ночью возле Владивостока катер с людьми
Полиция: школьник, избивший палкой ученицу в Находке, размахивал каркасом веника и задел девочку случайно
Пенсионер подшофе заколол пожилого родственника во Владивостоке за неожиданный удар по голове
Привет, зима: декабрь принес во Владивосток тепло и ветер