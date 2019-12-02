Жительниц Владивостока лишили шанса на омоложение

СЕГОДНЯ 01:55 2019-12-02T01:55:16+03:00

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8 тонн различных косметических средств из Кореи прибило во Владивосток. Среди продукции: шампуни, кондиционеры для волос, патчи для глаз, макси и крема. Но, как оказалось, части товара так и не было суждено поступить на продажу. Речь о 3,5 тысячи незадекларированных упаковок косметических средств. Их задержали на таможенном посту Морского порта.

- При таможенном досмотре таможенники обнаружили в контейнере кроме заявленного товара 3,5 тысячи упаковок (140 кг) филлеров - инъекционного препарата для коррекции и омоложения кожи лица, в составе которых находился лидокаин, - рассказывает Павел Журов, главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Владивосток. -На данный товар необходимы разрешительные документы, подтверждающие его качество и безопасность. Таких документов у импортера не оказалось.

В ведомстве отмечают, что в отношении правонарушителя возбуждено административное дело, а на товар наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU