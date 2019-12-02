Что-то остается неизменным: о пробках во Владивостоке к этому часу

СЕГОДНЯ 02:19 2019-12-02T02:24:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Начало рабочей недели, а это значит – пора снова поприветствовать пробки. Вне времени года, времени суток и политической ситуации в стране – что-то остается стабильно неизменным. Тут уж надо просто привыкнуть и, как говорится, поменять свое отношение к ситуации, и будет вас счастье.

Согласно приложению Яндекс.Карты, сложная дорожная ситуация наблюдается в Первореченском и Фрунзенском районах. Улицы окрашены от алого до насыщенного бордового. Значит, кому-то из автомобилистов не повезет, и сегодня он точно опоздает на работу.

Стоят проспекты: 100-летия Владивостока, Красного Знамени, Партизанский; улицы: Бородинская, Адмирала Горшкова, Аллея имени Дениса Давыдова, Фирсова, Некрасовская, Гоголя, Светланская, Брянская, Всеволода Сибирцева, Луговая и Карская.

Программа поставила дородной ситуации Владивостока оценку в 5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU