Без света и воды: жители Владивостока встречают первый рабочий день зимы

СЕГОДНЯ 02:50 2019-12-02T02:51:56+03:00

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Зимняя рабочая неделя во Владивостоке началась не особо радостно для некоторых жителей города. В связи с ремонтными работами на сетях центр приморской столицы частично остался без холодной воды. А плановые отключения электричества оставили сотни жителей еще и без света, сообщает «КП»-Владивосток».

По информации «Примводоканала», с 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ от холодного водоснабжения отключены жители следующих домов:

Аксаковская, 1, 3

Луцкого, 16, 21

Некрасовский переулок

Прапорщика Комарова, 45-47, 52-58

Суханова, 1-13

Уткинская, 42-48.

В это же время – с 9:00 до 17:00 плановые работы на сетях проведет и МУПВ ВПЭС. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов, время зависит от задач и степени сложности ремонта. Отключения пройдут по указанным адресам:

Плановые работы пройдут по перечисленным адресам. Фото: МУПВ ВПЭС

ИСТОЧНИК KP.RU