Без света и воды: жители Владивостока встречают первый рабочий день зимы
Зимняя рабочая неделя во Владивостоке началась не особо радостно для некоторых жителей города. В связи с ремонтными работами на сетях центр приморской столицы частично остался без холодной воды. А плановые отключения электричества оставили сотни жителей еще и без света, сообщает «КП»-Владивосток».
По информации «Примводоканала», с 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ от холодного водоснабжения отключены жители следующих домов:
Аксаковская, 1, 3
Луцкого, 16, 21
Некрасовский переулок
Прапорщика Комарова, 45-47, 52-58
Суханова, 1-13
Уткинская, 42-48.
В это же время – с 9:00 до 17:00 плановые работы на сетях проведет и МУПВ ВПЭС. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов, время зависит от задач и степени сложности ремонта. Отключения пройдут по указанным адресам:
Плановые работы пройдут по перечисленным адресам. Фото: МУПВ ВПЭС
ИСТОЧНИК KP.RU