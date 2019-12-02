Жертва грабителя смогла дать рецидивисту отпор в Артеме

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-02T12:57:56+03:00

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27-летний житель Приморья попался на квартирной краже, с незаконным проникновением в жилище в Артеме. Молодой мужчина, который с 17 лет оказался на криминальном пути, не смог остановиться, даже находясь под следствием. Рецидивист не гнушался любыми видами краж. Специалисты выяснили, что от действий любителя легкой наживы пострадали как минимум четыре человека. Одна из жертв смогла отбиться от мужчины, сообщает «КП»-Владивосток».

Парень из Черниговского района Приморья, решил «гастролировать» по краю, промышляя кражами. Задержать злоумышленника удалось после обращения жителя Артема, который вернувшись, домой не обнаружил телевизор и телефон. Ущерб потерпевший оценил в 75 тысяч рублей. В квартиру дома на улице Фрунзе оперативно приехали сотрудники органов внутренних дел. Специалистам удалось выйти на след преступника. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном, а также рассказал о других преступлениях.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Артему, во время расследования установлена причастность задержанного к совершению еще трех преступлений. Дважды мужчина похищал сотовые телефоны. А в третий раз грабитель намеревался забрать у жертвы сумку, однако дама оказалась не робкого десятка и дала ему отпор. В итоге нападавшему пришлось бежать. Правда, злоумышленник успел сорвать с женщины золотую серьгу. Оперативники изъяли похищенные вещи, после чего передали их владельцам.

Известно, что подозреваемый в серии правонарушений уже неоднократно преступал черту закона и привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, умышленное причинение вреда здоровью человека. Специалисты выяснили, что на новое преступление приморец решился, находясь под следствием по уголовному делу об угрозе убийством. Естественно, что с подобным послужным списком, задержанного заключили под стражу. Мужчине грозит новый срок тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU