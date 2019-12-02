2019-12-02T06:40:32+03:00
Общество

Галуст Ахоян рассказал, что Владивостоку даст статус столицы края

На этот и другие вопросы он ответил в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье»
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края Галуст Ахоян рассказал, какие преференции получит Владивосток при наделении его статусом столицы края.

В первую очередь, столичный статус подразумевает и большее финансирование.

- В бюджете на 2020 год на выполнение Владивостоком функций столицы Приморского края нами уже предусмотрено 300 миллионов рублей. Но не стоит забывать, нас ждет административная реформа, после которой уже правительство Приморского края на уровне постановлений и законов будет определять не только величину субсидий, но также и функции, которые будет реализовывать город, как столица края, - рассказал Галуст Ахоян.

Так на что же будут потрачены эти деньги? Отвечая на этот вопрос, Галуст Цолакович отметил, что в первую очередь они будут направлены на финансирование мероприятий как краевого, так и федерального и международного уровней.

- Дело в том, что во Владивостоке действительно проводится большое количество подобных мероприятий. На финансирование их проведения городу будут выделены дополнительные средства исходя из его нового статуса. Не стоит забывать, что Владивосток - это лицо Дальнего Востока, к нему приковано пристальное внимание федерального центра и международной общественности. Соответственно и качество проведения таких мероприятий должно соответствовать уровню столицы края, - отметил Галуст Ахоян.

Что Владивостоку от столицы и все о бюджете Приморья в эфире радио «Комсомольская правда»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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