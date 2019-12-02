«Исход таких разборок – тюрьма»: приморцы о драке из-за ДТП

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-02T06:38:31+03:00

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В инстаграме опубликовали кадры драки между двумя мужчинами во Владивостоке. Судя по сообщениям очевидцев, стычка произошла на улице Фадеева, причиной стала авария автомобилей.

На видеозаписи с места событий можно увидеть целую компанию людей. Из-за темного времени суток и плохого качества съемки определить примерный возраст и национальность участников не удастся, но само действо разглядеть можно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/747197" frameborder="0"></iframe> Мужчина ударился головой об асфальт. Видео: dps.control.! другой источник

Так, одного из мужчин ударом приложили головой об асфальт. Пользователи в интернете предполагают самые худшие версии того, что могло случиться с пострадавшим после.

- «Он мог даже убить его ударом», «Исход таких разборок - тюрьма», - комментируют приморцы.

ИСТОЧНИК KP.RU