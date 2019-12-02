Два ротвейлера набросились на прохожую в Партизанске

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-02T10:19:44+03:00

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В опасной ситуации накануне оказалась жительница Партизанска из-за безответственности хозяина собак крупной породы. По словам очевидцев, на горожанку набросились два ротвейлера в районе «20-ой Шахты». На помощь женщине поспешили автомобилисты, сообщает «КП»-Владивосток».

ЧП произошло около 17 часов 1 декабря, недалеко от кинотеатра «Кристалл», расположенного на улице Партизанская. Как утверждают свидетели, две крупные собаки буквально накинулись на пешехода. Автомобилистам, проезжавшим мимо, пришлось отпугивать животных. Испуганную женщину посадили в машину, после чего отвезли домой. Свидетели уверяют, что собаки – домашние. На данный момент информация о нападении уточняется. В случае обращения в полицию, хозяину агрессивных четвероногих грозит серьезное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU