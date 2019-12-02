2019-12-02T10:24:29+03:00
Общество

Тхэквондисты «Восточника» завершили спортивный сезон победами во Владивостоке и Врангеле

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02 декабря 2019 года, Врангель, Приморский край. Команда «Восточник», представляющая АО «Восточный Порт», успешно выступила на всероссийском турнире по тхэквондо ВТФ «Кубок Приморского края - 2019», завоевав 14 медалей разного достоинства. На традиционные соревнования, которые проводятся во Владивостоке с 2009 года, заявились более 400 сильнейших спортсменов из субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. «Восточный Порт» представляли опытные бойцы, победители всероссийских и международных соревнований.

Воспитанники тренера Владимира Кима на Кубке Приморского края участвовали в двух дисциплинах – керуги (спортивные поединки) и пхумсе (технические комплексы), продемонстрировав отличную технику, мастерство и волю к победе. По итогам выступлений в керуги «золото» завоевала Влада Ковальчук. Серебряные награды в активе Максима Кокорина, Андрея Бондаренко и Ольги Ковальчук. Ещё семеро спортсменов – Виктория Русских, Илья Альмакеев, Никита Нарышкин, Санжарбек Абдурахимов, Матвей Фирсов, Иван Милованов и Александр Драгин стали обладателями бронзовых медалей. В соревнованиях по пхумсе почётные третьи места у Ольги Ковальчук, Виктории Русских и Софии Чернышовой.

Турниром во Владивостоке юные тхэквондисты «Восточного Порта» на мажорной ноте завершили «выездной» спортивный сезон 2019 года, самым запоминающимся событием которого стала победа «Восточника» на двух престижных соревнованиях в Южной Корее в середине июля. Финалом домашних выступлений накануне стал турнир в СК «Восточник», завершавший программу спартакиады памяти Л.А. Бочкова. Хозяева соревнований дали настоящий бой спортсменам из ведущих клубов Приморья и по праву стали обладателями большинства кубков и медалей.

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