2019-12-02T11:09:10+03:00
Происшествия

Приморочка поздравила свою мать с праздником, забив ее до смерти деревянной палкой

Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Следственный комитет направил доказательства в судСледственный комитет направил доказательства в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Пожарского района забила свою мать до смерти деревянной палкой. Вопиющий случай произошел 5 августа. В этот день погибшей женщине в последний раз исполнилось 79 лет, сообщает Следственный комитет по Приморскому краю.

49-летней подозреваемой грозит большой тюремный срок - до пятнадцати лет. Ей предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По предварительной версии, 49-летняя женщина, поссорившись с пенсионеркой-матерью, решила ее избить. Нанесла множественные удары по голове и телу.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - делятся в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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