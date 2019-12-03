Не забудьте зарядить телефоны: отключения электроэнергии скоро начнутся во Владивостоке

СЕГОДНЯ 00:16 2019-12-03T00:16:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Плановые отключения абонентов от электроснабжения намечены во Владивостоке на 3 декабря. Работы в некоторых домах приморской столицы начнутся с 9 утра. По информации МУП ВПЭС, длительность каждого отключения займет от 2-х до 8-ми часов, сообщает «КП»-Владивосток».

Отключения от электроснабжения пройдут последующим адресам:

Березовая, 11, 12А, 28, 32, 36

Кольцевая, 30, 32, 33, 34А, 35, 36-45

Короткая, 2А, 2Б, 4, 4Б, 6, 6А, 6Б, 8

Котельникова, 16

Краева, 3, 5, 7, 8

Ландышевая, 4

Ломаная, 18, 20, 20А, 23, 24, 25

Мечникова, 1-10, 11А, 11Б, 13А, 14, 16

Ольховая, 3

Русская, 57Ж, 57Н, 57П, 57Р, 57Т, 57Ф

Садовое общество «Солнечное»

Садовое общество «Спутник-2», 40, 49, 50

Садовое товарищество «Ландыш», 44А

Суворовская, 33

Тверская, 10, 10А, 3, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 9, 9Б, 9В

Уманская, 7

Успенского, 106

Фанзавод, 34, 35

Чичерина, 31, 33, 35, 48, 50, 52, 54.

ИСТОЧНИК KP.RU