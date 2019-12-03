Не забудьте зарядить телефоны: отключения электроэнергии скоро начнутся во Владивостоке
Плановые отключения абонентов от электроснабжения намечены во Владивостоке на 3 декабря. Работы в некоторых домах приморской столицы начнутся с 9 утра. По информации МУП ВПЭС, длительность каждого отключения займет от 2-х до 8-ми часов, сообщает «КП»-Владивосток».
Отключения от электроснабжения пройдут последующим адресам:
Березовая, 11, 12А, 28, 32, 36
Кольцевая, 30, 32, 33, 34А, 35, 36-45
Короткая, 2А, 2Б, 4, 4Б, 6, 6А, 6Б, 8
Котельникова, 16
Краева, 3, 5, 7, 8
Ландышевая, 4
Ломаная, 18, 20, 20А, 23, 24, 25
Мечникова, 1-10, 11А, 11Б, 13А, 14, 16
Ольховая, 3
Русская, 57Ж, 57Н, 57П, 57Р, 57Т, 57Ф
Садовое общество «Солнечное»
Садовое общество «Спутник-2», 40, 49, 50
Садовое товарищество «Ландыш», 44А
Суворовская, 33
Тверская, 10, 10А, 3, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 9, 9Б, 9В
Уманская, 7
Успенского, 106
Фанзавод, 34, 35
Чичерина, 31, 33, 35, 48, 50, 52, 54.
ИСТОЧНИК KP.RU