2019-12-03T03:16:58+03:00
Общество

Прокурор в отставке, награжденный за безупречную службу, скоропостижно скончался в Приморье

Пенсионер умер на 73 году жизни
Кристина ГРИН
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Похоронят Александра Александровича в п. Камень-Рыболов.Похоронят Александра Александровича в п. Камень-Рыболов.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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2 декабря 2019 года в Приморье скончался Александр Александрович Новичихин – пенсионер прокуратуры региона и старший советник юстиции. Краевое надзорное ведомство сообщает, что он умер на 72 году жизни.

Александр Александрович начал свою карьеру в Ханкайском районе в 1979 году с должности помощника прокурора. Вместе с тем он совмещал еще и пост заместителя прокурора Шкотовского района и прокурора Артема по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях края.

Большую часть службы посвятил прокуратуре Артема. Там он проработал больше 14 лет. Пятого апреля 2004 года был уволен из органов и ушел в отставку. За выслугу лет стал пенсионером прокуратуры.

Генеральный прокурор РФ поощрял Александра Александровича за личный вклад в укрепление законности, примерное исполнение служебного долга и безупречную службу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, прощание с Александром Александровичем будет проходить с 9 часов до 10 часов 30 минут 03.12.2019 во Дворце культуры по адресу: г. Артем, пл. Ленина, д. 15.

Отпевание состоится в 11 часов 03.12.2019 в храме Богоявления по адресу: г. Артем, ул. Кирова, д. 30.

Захоронение будет произведено в п. Камень-Рыболов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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