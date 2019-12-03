«Постыдно»: охотник, на которого якобы напал тигр в Приморье, оклеветал полосатого

СЕГОДНЯ 04:50 2019-12-03T05:12:48+03:00

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Месяц назад в сети появилась информация о том, что в охотугодьях недалеко от села Кроуновка на мужчину напал амурский тигр. Его госпитализировали с ранами бедра в больницу Уссурийска. Он сам рассказал о том, что пострадал от лап хищника.

Сотрудники регионального УМВД тогда инициировали проведение проверки. В разбирательстве приняли участие и эксперты Центра «Амурский тигр. Вердикт оказался сенсационным. Как сообщают в пресс-службе Центра, ни амурский тигр, ни какое-либо другое животное никакого отношения к происшествию не имеют.

Специалисты выезжали на место и тщательно изучили все улики, прежде чем сделать выводы.

- К работе комиссии были привлечены эксперты, имеющие соответствующую квалификацию и большой опыт в изучении объектов животного мира, - говорит Дмитрий Панкратов, директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края. -Результаты работы комиссии говорят о том, что данная ситуация произошла не по вине дикого животного: ближайшие следы тигра были зафиксированы на удалении в 100 метров от места происшествия, что исключает участие хищника в инциденте. Все материалы и протокол заседания комиссии направлены в ОМВД России по г. Уссурийску для дальнейшего разбирательства

К большому сожалению, население верит в подобные сообщения, и у них складывается негативное отношение к полосатым хищникам. По словам Сергея Арамилева, генерального директора Центра «Амурский тигр», клевета бьет по имиджу амурского тигра. За необоснованные обвинения человеку должно быть стыдно. И, разумеется, он должен нести ответственность за сказанное. Об этом станет известно по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU