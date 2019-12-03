Силовики с автоматами ищут террористов во Владивостоке
Оперативный штаб НАК в Приморском крае сообщает о том, что третьего декабря во Владивостоке плановые учения. Направлены они на совершенствование защищенности дальневосточной столицы. В частности – улучшения антитеррористических мер.
Специалисты уточняют, что главной задачей силовиков станет пресечь условные группы, которые запланировали террористические акты на объектах массового скопления мирных жителей.
В учениях принимают участие силы и средства Оперативного штаба (силовые ведомства), министерства чрезвычайных ситуаций, органов власти и управления региона. Не исключены введения ограничений.
Жителям Владивостока нужно сохранять спокойствие, не паниковать при виде силовиков с автоматами на улицах города и отнестись к учениям с пониманием.
ИСТОЧНИК KP.RU