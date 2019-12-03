2019-12-03T05:14:36+03:00
Общество

Силовики с автоматами ищут террористов во Владивостоке

В мероприятии задействованы сотрудники МЧС, полиции и органов власти
Кристина ГРИН
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Жителям Владивостока нужно сохранять спокойствие и не паниковать.Жителям Владивостока нужно сохранять спокойствие и не паниковать.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Оперативный штаб НАК в Приморском крае сообщает о том, что третьего декабря во Владивостоке плановые учения. Направлены они на совершенствование защищенности дальневосточной столицы. В частности – улучшения антитеррористических мер.

Специалисты уточняют, что главной задачей силовиков станет пресечь условные группы, которые запланировали террористические акты на объектах массового скопления мирных жителей.

В учениях принимают участие силы и средства Оперативного штаба (силовые ведомства), министерства чрезвычайных ситуаций, органов власти и управления региона. Не исключены введения ограничений.

Жителям Владивостока нужно сохранять спокойствие, не паниковать при виде силовиков с автоматами на улицах города и отнестись к учениям с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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