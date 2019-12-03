2019-12-03T06:10:31+03:00
Происшествия

Без страха и страховки: во Владивостоке автомобилист спровоцировал ДТП на встречной полосе

В считанные минуты собралась внушительная пробка в целом микрорайоне [фото]
Милана СОКОЛ
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Авария стала причиной внушительной пробки. Фото: AK_VDK, dps_vlАвария стала причиной внушительной пробки. Фото: AK_VDK, dps_vl
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Авария с участием двух авто сковала проезд в районе Снеговой Пади во Владивостоке. Автолюбители не смогли поделить дорогу на улице Анны Щетининой. Виновник ДТП выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим авто. Естественно, что на довольно узкой трассе в считанные минуты образовался внушительный затор. По словам очевидцев, у нарушителя нет полиса обязательного страхования.

Свидетели уверяют, что аварию спровоцировал водитель Subaru. Фото: AK_VDK, dps_vl

Свидетели уверяют, что аварию спровоцировал водитель Subaru. Фото: AK_VDK, dps_vl

Банальная невнимательность и торопливость одного автомобилиста, привела к серьезным последствиям и транспортному коллапсу в целом микрорайоне. Спешащий куда-то водитель Subaru, выехал на встречную полосу, где в этот момент двигалась Honda СR-V. От удара оба транспортные средства получили значительные кузовные повреждения, а сломанные детали разлетелись по всей дороге. Для проезда осталась лишь часть полосы, поэтому другие участники движения теперь вынуждены простаивать в пробке. Для оформления ДТП сначала приехал аварийный комиссар, однако при разборе оказалось, что у виновника нет полиса ОСАГО. Автомобилисту, по всей вероятности, придется раскошелиться на ремонт двух машин. К тому же за нарушение правил дорожного движения водителю выпишут штрафы.

Встречный автомобиль оказался сильно поврежден. Фото: AK_VDK, dps_vl

Встречный автомобиль оказался сильно поврежден. Фото: AK_VDK, dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU

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