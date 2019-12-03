Шествие Дедов Морозов перекроет центр Владивостока
Праздник к нам приходит. Ощущение наступающего Нового года появится у жителей Владивостока уже в воскресенье, 22 декабря. В этот день в дальневосточной столице запланировано карнавальное шествие Дедов Морозов.
Мероприятие начнется у Дворца детского творчества, который расположен по адресу Океанский проспект,43. Дальше колонны главных героев зимы пройдут по площади Борцов Революции. Неудивительно, что карнавал станет причиной введения ограничения движения.
Как сообщает пресс-служба мэрии, центральные улицы города перекроют, на некоторых участках запретят парковку машин.
Чтобы не оказаться в западне и застрять в пробке на несколько часов, власти советуют автомобилистам объезжать участки дорог по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому проспекту и проспекту Красного Знамени.
График перекрытия:
- с 17:15 до 18:30 по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;
- с 17:45 до 19:00 по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской;
- с 17:45 до 19:00 по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской.
ИСТОЧНИК KP.RU