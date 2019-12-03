2019-12-03T09:24:48+03:00
Общество

Шествие Дедов Морозов перекроет центр Владивостока

Из-за карнавала будет введено ограничение движения [график перекрытия]
Кристина ГРИН
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Мероприятие начнется у Дворца детского творчества. Фото: администрация Владивостока.Мероприятие начнется у Дворца детского творчества. Фото: администрация Владивостока.
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Праздник к нам приходит. Ощущение наступающего Нового года появится у жителей Владивостока уже в воскресенье, 22 декабря. В этот день в дальневосточной столице запланировано карнавальное шествие Дедов Морозов.

Мероприятие начнется у Дворца детского творчества, который расположен по адресу Океанский проспект,43. Дальше колонны главных героев зимы пройдут по площади Борцов Революции. Неудивительно, что карнавал станет причиной введения ограничения движения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, центральные улицы города перекроют, на некоторых участках запретят парковку машин.

Чтобы не оказаться в западне и застрять в пробке на несколько часов, власти советуют автомобилистам объезжать участки дорог по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому проспекту и проспекту Красного Знамени.

График перекрытия:

- с 17:15 до 18:30 по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;

- с 17:45 до 19:00 по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской;

- с 17:45 до 19:00 по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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