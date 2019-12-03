Во Владивостоке осудят добродушного преподавателя, который помогал студентам писать дипломы

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-03T11:45:47+03:00

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении владивостокского преподавателя. Педагог вскоре окажется на скамье подсудимых за получение взятки и коммерческий подкуп.

Как оказалось, учитель, так скажем, помогал студентам двух образовательных учреждений писать дипломные работы. Более того, мужчина организовывал рецензирование «их» работ. Так учащиеся допускались к защите и получали по факту липовые дипломы о среднем профессиональном образовании государственного образца

- По версии следствия, преступления совершены в период с 2016 по 2017 годы, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Сумма вознаграждения в каждом случае составляла от 2 тысяч до 18 тысяч рублей.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU