Миллионы на футбол – администрация Приморья выполнила обязательства перед многострадальным «Лучом»
ФК «Луч». Клуб, судьба которого волнует все спортивное сообщество Приморья. Чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся состояния организации, в департаменте физической культуры состоялось совещание. На нем присутствовали потенциальные партнеры клуба, которые могли бы сыграть немаловажную роль в стабилизации положения «Луча».
На зимний перерыв "Луч" ушел на 15 месте, одержав 6 побед из 25 игр. Восемь матчей закончились вничью, еще 11 - поражением. Вторая часть турнира стартует уже в марте.
- В 2019 году футбольный клуб получил субсидии из краевого бюджета. Были выделены средства для основной команды на подготовку и участие в Первенстве ФНЛ в размере 191,4 миллиона рублей, - рассказывает Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта региона. - Кроме того, более 29 миллионов было выделено на подготовку резерва.
В пресс-службе администрации Приморья отмечают, что все финансовые обязательства со стороны властей перед командой выполнены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU