2019-12-03T13:01:39+03:00
Спорт

Миллионы на футбол – администрация Приморья выполнила обязательства перед многострадальным «Лучом»

Деньги пошли на подготовку как команды, так и резерва
Кристина ГРИН
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В этом году на содержание клуба было выделено больше 200 миллионов рублей.В этом году на содержание клуба было выделено больше 200 миллионов рублей.Фото: ФК «Луч»
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ФК «Луч». Клуб, судьба которого волнует все спортивное сообщество Приморья. Чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся состояния организации, в департаменте физической культуры состоялось совещание. На нем присутствовали потенциальные партнеры клуба, которые могли бы сыграть немаловажную роль в стабилизации положения «Луча».

На зимний перерыв "Луч" ушел на 15 месте, одержав 6 побед из 25 игр. Восемь матчей закончились вничью, еще 11 - поражением. Вторая часть турнира стартует уже в марте.

- В 2019 году футбольный клуб получил субсидии из краевого бюджета. Были выделены средства для основной команды на подготовку и участие в Первенстве ФНЛ в размере 191,4 миллиона рублей, - рассказывает Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта региона. - Кроме того, более 29 миллионов было выделено на подготовку резерва.

В пресс-службе администрации Приморья отмечают, что все финансовые обязательства со стороны властей перед командой выполнены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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