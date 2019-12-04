Вот и похолодание - о погоде во Владивостоке на 4 декабря 2019 года

СЕГОДНЯ 00:48 2019-12-04T00:48:11+03:00

В крае холодно и без осадков. Фото: Анна ШИПИЛИНА

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Погода в регионе во власти гребня антициклона. Именно из-за него в крае переменная облачность. По данным портала Примпогода, не севере Приморья возможен снег. Температуры воздуха днем колеблются от -8 до -18 градусов. Ветер северо-западный, западный, умеренный до сильного, на востоке сильный.

Переменная облачность наблюдается сегодня во Владивостоке. По прогнозу специалистов, без осадков. Днем до -13 градусом. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного.

Без осадков в среду и в Уссурийске. Здесь переменная облачность. Дневные температуры в пределах -11-13 градусов. Ветер северо-западный, умеренный до сильного.

Без снега сегодня осталась и Находка. Днем -9-11 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU