Во Владивостоке преступную группировку, продававшую ртуть, освободили от уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 01:21 2019-12-04T01:21:59+03:00

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Началось все в декабре 2018 года. Трое жителей Уссурийска решили заработать денег. Только вот способ выбрали противозаконный – продажу ртути. Они договорились между собой, распределив роли, и принялись за дело. Сперва в январе 2019 они сами купили ядовитое вещество у продавца. Речь о более 13 килограммов ртути, которые хранились в металлическом баллоне. Группировке удалось продать 26,4 грамма вещества. Только вот покупателем оказался сотрудника правоохранительного ведомства. Дальше за дело взялось пограничное управление ФСБ России по Приморью.

В конечном итоге в отношении трех мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средства или психотропными веществами, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Накануне Фрунзенский районный суд прекратил уголовное дело.

- Фигуранты совершили преступление впервые, вину признали в полном объеме, раскаялись в содеянном, оказали помощь детскому дому, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Судом рассмотрено ходатайство следователя о назначении им меры уголовно-правового характера. Производство по делу прекращено, фигуранты освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU