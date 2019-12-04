2019-12-04T02:04:19+03:00
Общество

В Приморье поймали серийного грабителя, который вынес из бара пакет с деньгами

Его заключили под стражу, проверяют его причастность к другим преступлениям
Кристина ГРИН
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В отношении мужчина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В отношении мужчина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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29-летний житель Уссурийска уже был судим, но, по всей вероятности, урок он так и не вынес, и снова вступил на скользкую тропу. Сперва он открыто похитил пакет с деньгами из бара, который расположен на улице Горького. Наличные лежали рядом с кассой, попытки продавца остановить преступника ни к чему не привели. В итоге в кармане у мужчины оказалось почти 3 тысячи рублей.

Останавливаться на достигнутом наш «герой» не стал. Пошел на еще один грабеж. На этот раз жертва – женщина, которая покупала лекарства в аптеке. Он выхватил у нее из рук кошелек, в котором лежали 8 тысяч рублей, и сбежал.

Злоумышленника удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Оперативники возбудили два уголовных дела по статье «Грабеж» и отправились на поиски подозреваемого. Его нашли сотрудники Росгвардии и задержали его.

- В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Потерпевшие опознали нападавшего. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Остальными денежным средствами задержанный распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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