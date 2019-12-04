Собрал леера: многокилометровая пробка образовалась на въезде во Владивосток из-за ДТП

СЕГОДНЯ 03:15 2019-12-04T04:44:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортный коллапс с самого утра наблюдается в пригороде приморской столицы. Причиной многокилометровой пробки с Седанки в сторону Зари стали несколько столкновений. По сообщениям очевидцев, небольшая авария мешает проездку рядом с «Седанка Сити», а более серьезное ДТП осложняет движение на самом перевале.

– Думаю, что за пробка бешеная. А тут оказывается тачка вообще в хлам,–делятся местные автолюбители.

Не доезжая 14-го километра, действительно стоит изрядно поврежденный автомобиль. При этом передняя часть седана находится на тротуаре, а задняя – выпирает на дорогу, мешая проезду. Осложняют дорожную обстановку и разбросанные по проезжей части детали. Автомобилист буквально насадил авто на леера, железные ограждения оказались в салоне. Ни скорой, ни полиции. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/747645" frameborder="0"></iframe> Серьезное ДТП осложнило движение в пригороде Владивостока.Видео: Dpskontrol_125rus

По сообщениям очевидцев, вторая авария произошла рядом с ТЦ «Седанка Сити». Автомобилисты попросту не выдержали дистанцию, проезд осложнен по крайне левой полосе в сторону города. Еще одна авария случилась непосредственно перед «Зарей», водители не поделили проезд в крайне правой полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU