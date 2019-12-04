2019-12-04T04:44:39+03:00
Происшествия

Собрал леера: многокилометровая пробка образовалась на въезде во Владивосток из-за ДТП

В районе Седанки произошло сразу несколько столкновений [видео]
Милана СОКОЛ
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Автомобиль вылетел на тротуар, сломав ограждение. Фото: printscreen видеоАвтомобиль вылетел на тротуар, сломав ограждение. Фото: printscreen видео
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Транспортный коллапс с самого утра наблюдается в пригороде приморской столицы. Причиной многокилометровой пробки с Седанки в сторону Зари стали несколько столкновений. По сообщениям очевидцев, небольшая авария мешает проездку рядом с «Седанка Сити», а более серьезное ДТП осложняет движение на самом перевале.

– Думаю, что за пробка бешеная. А тут оказывается тачка вообще в хлам,–делятся местные автолюбители.

Не доезжая 14-го километра, действительно стоит изрядно поврежденный автомобиль. При этом передняя часть седана находится на тротуаре, а задняя – выпирает на дорогу, мешая проезду. Осложняют дорожную обстановку и разбросанные по проезжей части детали. Автомобилист буквально насадил авто на леера, железные ограждения оказались в салоне. Ни скорой, ни полиции. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Серьезное ДТП осложнило движение в пригороде Владивостока.Видео: Dpskontrol_125rus

По сообщениям очевидцев, вторая авария произошла рядом с ТЦ «Седанка Сити». Автомобилисты попросту не выдержали дистанцию, проезд осложнен по крайне левой полосе в сторону города. Еще одна авария случилась непосредственно перед «Зарей», водители не поделили проезд в крайне правой полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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